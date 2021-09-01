Malatya merkezli 5 ile uyuşturucu operasyonu: 44 tutuklu

Malatya merkezli 5 ile uyuşturucu operasyonu: 44 tutuklu

5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 44'ü tutuklanırken, soruşturma kapsamında 800 polis operasyona katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 800 polis, Malatya, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 66 bin 675 uyuşturucu hap, 185 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

44 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla bırakıldı.













