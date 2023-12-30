Malatya merkezli 6 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı 6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DHA

Terörle mücadele 2023'ün son günlerinde de kararlılıkla devam ediyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda; 11'i PKK, 3'ü DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)