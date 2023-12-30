DHA
Terörle mücadele 2023'ün son günlerinde de kararlılıkla devam ediyor.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
14 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda; 11'i PKK, 3'ü DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemleri sürüyor
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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