Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline yönelik operasyon İşkence, eziyet ve zimmet gibi birçok suçu işledikleri belirlenen cezaevi personeline yönelik baskınlar yapıldı. Malatya merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan bazı personellerin "işkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edildi. Suçlu personeller içerisinde tayin olanı ya da çeşitli suçlardan açıkta bulunanı da yer alınca, Malatya merkezli 8 ilde harekete geçildi. 8 ilde operasyon Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde toplanan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kayseri, Antalya, Kırıkkale ve Mersin'de operasyon yaptı. 22 gözaltı Operasyonda, açıkta bulunan 2 kurum müdürü ile 2 idari amir ve 18 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.