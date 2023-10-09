Malatya sallandı! Veliler okullara koştu Kentte sabah saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken çok sayıda veli okullara akın etti.

İHA

Yurtta depremler etkisini göstermeye devam ediyor...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün bir yeni deprem daha olduğunu duyurdu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Kentte okullar boşaltıldı

Saat 09.28’de meydana gelen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Veliler okula akın etti

Çok sayıda velinin okullara akın ettiği olayda bazı veliler okul idarelerinden alınan izinle çocuklarını kaldıkları ev veya konteynere götürdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenli alanlara alındığını belirterek herhangi bir tatil durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)