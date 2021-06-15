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    Malatya ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklu

    İnternetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklanırken, kalan 3 şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 14:32
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    Malatya ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklu

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin yasa dışı bahisle mücadelesi devam ediyor.

    Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Malatya ve Mersin’de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.

    Önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Malatya ve Mersin de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklu #1

    Malatya ve Mersin de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklu #2

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