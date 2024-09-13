Malatya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarptığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayınlandı.

DHA

Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde Alperen K. yönetimindeki 44 AAK 644 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı otomobile çarptıktan sonra çıktığı refüjde takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yolculardan Abdulvahap Şeçer'in yaşamın yitirdiği, Alperen K. ve otomobildeki 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Abdulvahap Seçer, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Görüntülerde; otomobilin kontrolden çıkarak, öndeki araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)