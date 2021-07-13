Malatya'da 12 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 123 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve 10 bin lira ele geçirildi.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin saptanan adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda; 123 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 1,83 gram bonzai, 4 hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi.

12 KİŞİ SORGUYA ALINDI

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan isimleri açıklanmayan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.