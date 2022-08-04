Malatya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde toprağa verildi

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden oğlunu doğum gününde toprağa veren baba, "Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım" dedi.

Malatya'da yaşanan acı olay yürekleri dağladı.

Kars'tan ailesi ile birlikte tatil yapmak için Malatya'ya gelen Taha Duman, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.

Bir süre sonra sokak kenarındaki elektrik direğinin dibinde kirpi gören Duman, kirpiyi eline almak isterken elektrik akımına kapıldı.

Doğum gününde toprağa verildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Taha, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.

"Diğer çocuklar da tutunsa hepsini kaybedebilirdik"

Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Kamuran Önder Duman, "Oğlum hastaneye götürüldükten sonra ekip gelerek, direkteki arızalı olan 'fincan' adı verilen izolatörleri değişiyor. Bir izolatöre, bir can gitti. Oğlum olay sırasında 4 arkadaşıyla oyun oynuyor. Oğlumun akıma kapıldığı sırada diğer çocuklar da tutunsa belki hepsini kaybedebilirdik." dedi.

"Doğum gününde evladımı toprağa verdim"

Olay sırasında Kars'ta olduğunu, haber verilmesiyle Malatya'ya geldiğini belirten Duman, "Geldiğimde evladımın vefat ettiğini öğrendim. Buraya geldiğimde, evladımın doğum gününü kutlayacaktım. Doğum gününde evladımı toprağa verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım." diye konuştu.

"Destek almak için direğe dokununca akıma kapıldı"

Taha Duman'ın kuzeni Berat Anıl Duman (10) da olay sırasında sokakta top oynadıklarını anlatarak, "Kirpi gördük. Taha, destek almak için elektrik direğine dokununca akıma kapıldı sonra da hayatını kaybetti." dedi.

"Doğum gününü ağlayarak kutladık"

DHA'nın aktarımına göre; Taha'nın dayısı Serdar İncili ise "Yeğenim vefat ettikten sonra annesi 'Oğlumun doğum gününü kutlayamadım' dedi. Bunun üzerine pasta aldık ve cenaze aracı evin önüne geldiğinde tabutu açtılar. Pastadaki mumları yakıp, doğum gününü o şekilde ağlayarak kutladık. Taha'nın babası da mezara indiğinde 'Gel oğlum gel. Senin doğum gününde hediye vermem gerekirken, toprak atmak zorunda kaldım' dedi. Yaşanan acı anlatılacak gibi değil." diye konuştu.

























