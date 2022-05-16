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    Malatya'da 15 yaşındaki genç, babasını öldürdü

    Malatya'da 15 yaşındaki bir genç, tartıştığı babasını tabancayla başından vurdu.
    • 16.05.2022 - 05:57
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    Malatya'da 15 yaşındaki genç, babasını öldürdü

    Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi, İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı.

    Babasını başından vurdu

    İHA'nın haberine göre; yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.’nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Malatya da 15 yaşındaki genç, babasını öldürdü #1

    Olay yerinde can verdi

    Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ş.’nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da 15 yaşındaki genç, babasını öldürdü #2

    Malatya da 15 yaşındaki genç, babasını öldürdü #3


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