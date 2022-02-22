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    Malatya’da 2 silahlı kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

    Battalgazi ilçesinde meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 09:21
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    Malatya’da 2 silahlı kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

    Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada E.Ç. (53), M.A. (43) bacaklarına aldıkları saçmalar sonucu, F.C.G. ile E.Ç. ise darp neticesi yaralandı.

    Yaralılardan baba oğul E.Ç. ile E.Ç. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı M.A. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen bir araç, Atatürk Caddesi üzerinde durduruldu.

    3 BOŞ TÜFEK KARTUŞU BULUNDU

    Olaydan sonra yaralı halde evine giden F.C.G., polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 boş tüfek kartuşu buldu.

    Malatya’da 2 silahlı kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı #1

    ARAÇ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

    Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Çakabey Sokak'ta iki grup arasında çıkan bir başka silahlı kavgada ise bir araç kurşunların hedefi olurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

    Bölgede inceleme yapan ekipler 20'den fazla tüfek kartuşu bulurken, 2 adet de silah ele geçirildi.

    Olaylarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Malatya’da 2 silahlı kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı #2


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