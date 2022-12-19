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    Malatya’da 22 yazlığı soyan iki hırsız yakalandı

    Girdikleri 22 ayrı yazlıkta çok sayıda eşya çalan iki hırsız, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 19.12.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:12
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    Malatya’da 22 yazlığı soyan iki hırsız yakalandı

    Malatya’nın Yeşilyurt, Akçadağ, Kale ve Hekimhan ilçelerinde yazlık olarak kullanılan 22 ayrı adreste çok sayıda eşyaların çalışması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    İnceleme başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak belirlenen E.B. , M.E. ile birlikte çalıntı malzemeleri sattıkları E.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    İkisi de tutuklandı

    Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde arama yapan jandarma dedektifleri, çok sayıda malzemeyi ele geçirdi.

    Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

    İHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.B. ile M.E. tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Malatya’da 22 yazlığı soyan iki hırsız yakalandı #1

    Malatya’da 22 yazlığı soyan iki hırsız yakalandı #2

    Malatya’da 22 yazlığı soyan iki hırsız yakalandı #3


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