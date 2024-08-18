Malatya'da 26 yaşındaki genç silahlı saldırıda bacağından yaralandı Malatya'da silahlı saldırıda bacağından yaralanan 26 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki dağlık alanda A.A.'ya (26) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı.

Sol bacağına kurşun isabet eden genç yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs, polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını ileri sürerken olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)