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Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı bina, yıkım işlemleri sırasında iş makinesinin birkaç dokunuşu ile saniyeler içerisinde yıkıldı.