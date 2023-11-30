Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.
Yıkılan binaların ardından yeni konutlar yükselirken, ağır hasarlı binaların da kontrollü yıkımı sürüyor.
Çalışmaların yürütüldüğü kentlerden biri de Malatya.
Saniyeler içinde yerle bir oldu
Yapı stokunun yüzde 70 oranında hasar aldığı Yeşilyurt ilçesinde bugünde yıkımlara devam edilirken, Çukurdere Mahallesi’nde yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bir bina iş makinesinin birkaç dokunuşu ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.
Yıkım işlemlerinin yüzde 85 seviyesinde
Bölgede yıkım işlemlerinin takip eden Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş, mahallelerindeki ağır hasarlı yapılarda yıkım işlemlerinin yüzde 85 seviyelerine ulaştığını belirterek, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanmasını beklediklerini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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