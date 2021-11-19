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    Malatya’da 460 litre sahte rakı ele geçirildi

    Yılbaşı öncesi sıkı denetimde olan ekipler, ikamete düzenlenen operasyonda 460 litre sahte alkol ele geçirdi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 13:58
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    Malatya’da 460 litre sahte rakı ele geçirildi

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde bir ikamette sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, bahse konu ikamete operasyon düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonda 460 litre el yapımı boğma rakı ele geçirilirken 2 şahsa 5607 ‘SKM’den yasal işlem yapıldı.

    3 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

    Öte yandan KOM ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinden 1’i tutuklanırken, 2 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

    Malatya’da 460 litre sahte rakı ele geçirildi ViDEO

    Malatya’da 460 litre sahte rakı ele geçirildi #1

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