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    Malatya'da 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

    Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan sürücü 1 ay sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 14:32
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    Malatya'da 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

    Elazığ yönünden Malatya’ya doğru gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çöşnük Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Talihsiz çocuk, hastanedeki tedavisinin 8'inci gününde hayatını kaybetti.

    KAZA SONRASI ARTVİN’E GİTTİ

    15 Ağustos pazar günü akşam 19.00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili çalışma başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 saatlik kamera görüntülerini inceledi.

    Polis, araştırma sonrası kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

    Araç, sürücünün ikametine yakın bir bölgede park halinde bulunurken, sürücü F.Ö.'nün de Artvin’de olduğu belirlendi.

    Malatya'da 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı ViDEO

    MALATYA’YA GETİRİLDİ

    Sürücü F.Ö., gözaltına alındıktan sonra Malatya'ya getirildi ve polis merkezinde ifadesi alındı.

    F.Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

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