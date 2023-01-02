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    Malatya’da 6 milyon TL’lik kablo çalan 8 şüpheli, tutuklandı

    11 güneş enerjisi santralinden değeri 6 milyon TL’yi bulan kabloları çalan 8 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.
    • 02.01.2023 - 12:51
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:54
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    Malatya’da 6 milyon TL’lik kablo çalan 8 şüpheli, tutuklandı

    Malatya’da 11 güneş enerjisi santralinde kabloları hedef alan hırsızlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Başlatılan çalışmalar kapsamında, 823 güvelik kamerasının 1800 saatlik görüntüsü mercek altına alındı.

    Adreslerine operasyon düzenlendi

    DHA’nın haberine göre; kimliği belirlenen 8 hırsızlık şüphelisi, adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalandı.

    Operasyonda, değeri 6 milyon TL olan çalıntı kablolar ele geçirildi.

    8 şüpheli tutuklandı

    Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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