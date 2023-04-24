Malatya’da 8 yaşındaki kız çocuğu çaya düşüp boğuldu

DHA
Depremin vurduğu Malatya’da bir acı haber daha geldi…
Kentin Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesi'ndeki evlerinin kenarında bulunan çayın yanında oyun oynayan 8 yaşındaki Ayşe İ., bir anlık dikkatsizlik sonucu suya düştü.
Minik Ayşe boğuldu
Akşam saatlerinde akarsuya kapılan küçük Ayşe, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, Ayşe'yi evlerinin 3 kilometre ötesinde buldu.
Otopsi yapılacak
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Küçük Ayşe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.