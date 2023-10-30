Malatya'da 8'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Malatya'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonda oynayan 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren anne ve baba ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)