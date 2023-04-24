Malatya'da 9 yaşındaki Aycan’ı hayattan koparan kaza kamerada

İHA
Malatya'da yaşanılan kaza, 9 yaşındaki bir çocuğu hayattan kopardı.
21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametine seyir halinde olan Ö.Ş. idaresindeki 34 DTM 091 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Ö.’ye (9) çarptı.
Küçük kız metrelerce savuldu, hayatını kaybetti
Kameralara saniye saniye yansıyan kazada metrelerce savrulan küçük kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aycan Ö. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltında
Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.