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    Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı

    Abdest almak için girdiği caminin tuvaletinde silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, yaralandı. Saldırgan ise çok geçmeden yakalandı. O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 19.12.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 18:01
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    Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı

    Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Özer Sokak'a ticari aracıyla gelen şahıs, sokaktaki caminin tuvaletine abdest almak için giren 32 yaşındaki M.E.’ye tabancayla ateş açtı.

    Sağ bacağına kurşun isabet alan M.E. yaralandı.

    Yaralı hastanede tedavi altına alındı

    15.30 sıralarında yaşanan olay sonrası ticari araç bölgeden hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, bölgede inceleme yapan ekipler, iki adet boş kovan buldu.

    Saldırı anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

    1,5 saatte yakalandı

    Saldırının şüphelisi olduğu belirlenen Ö.Y.’nin, olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra Yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı VİDEO

    Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı #1

    Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı #2

    Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı #3

    Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı #4


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