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Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı

Malatya’da abdest almak için girdiği camide silahlı saldırıya uğradı

Abdest almak için girdiği caminin tuvaletinde silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, yaralandı. Saldırgan ise çok geçmeden yakalandı. O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.