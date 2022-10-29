Malatya'da ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti

Malatya'da ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti

Ağıla giren kurt sürüsü, koyunlara saldırdı ve 42 koyunu telef etti. Ağıl sahibi sabah gördüğü manzara karışısında şaşkınlığa uğradı ve polis ekiplerine haber verdi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi civarında meydana gelen olayda, Fuat Karakuş’a ait ağılda bulunan 457 adet küçükbaş hayvanın bulunduğu yere kurt sürüsü girdi.

Kurt sürü koyunlara saldırdı

Gece saatlerinde ağıla giren kurt sürüsünün koyunlara saldırması sonucu koyunlar telef oldu.

Düzenli olarak sabah saatlerinde ilk işi ağıla gidip hayvanlarını kontrol etmek olan Fuat Karakuş, karşılaştığı korkunç manzara karşısında şok oldu.

Ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti VİDEO

Polis ekiplerine haber verdi

Hayvanların sahibi, yaşanan talihsiz olayın nasıl olduğunu çözmek için ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

42 koyun telef oldu

Ekipler olay yerinde yaptıkları inceleme sonucu 42 koyunun telef, 11 koyunun ise yaralandığını tespit etti.

Tarım ve Orman il Müdürü, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bölgeye giderek çeşitli incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



