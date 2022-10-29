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    Malatya'da ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti

    Ağıla giren kurt sürüsü, koyunlara saldırdı ve 42 koyunu telef etti. Ağıl sahibi sabah gördüğü manzara karışısında şaşkınlığa uğradı ve polis ekiplerine haber verdi.
    • 29.10.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 16:52
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    Malatya'da ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti

    Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi civarında meydana gelen olayda, Fuat Karakuş’a ait ağılda bulunan 457 adet küçükbaş hayvanın bulunduğu yere kurt sürüsü girdi.

    Kurt sürü koyunlara saldırdı

    Gece saatlerinde ağıla giren kurt sürüsünün koyunlara saldırması sonucu koyunlar telef oldu.

    Düzenli olarak sabah saatlerinde ilk işi ağıla gidip hayvanlarını kontrol etmek olan Fuat Karakuş, karşılaştığı korkunç manzara karşısında şok oldu.

    Ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti VİDEO

    Malatya da ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti #1

    Polis ekiplerine haber verdi

    Hayvanların sahibi, yaşanan talihsiz olayın nasıl olduğunu çözmek için ekiplere haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

    Malatya da ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti #2

    42 koyun telef oldu

    Ekipler olay yerinde yaptıkları inceleme sonucu 42 koyunun telef, 11 koyunun ise yaralandığını tespit etti.

    Tarım ve Orman il Müdürü, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bölgeye giderek çeşitli  incelemelerde bulundu.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da ağıla giren kurt sürüsü, 42 koyunu telef etti #3


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