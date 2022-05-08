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- Malatya'da ağıla giren kurtlar, 200 koyunu öldürdü
Malatya'da ağıla giren kurtlar, 200 koyunu öldürdü
Yazıhan ilçesinde, Önder Şahin'e ait ağıla giren kurtların saldırısında 200 koyun telef oldu.
- 08.05.2022 - 13:03
Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Alacan Mahallesi'nde Önder Şahin'e ait 200 koyunun bulunduğu ağıla kurt sürüsü saldırdı.
Gürültüyü duyarak ağıla girenler, gördüğü manzara karşısında şok oldu.
500 bin liralık zarar
200 koyununun öldüğünü belirten ağıl sahibi Önder Şahin, zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunusöyledi.
DHA'nın haberine göre olayın arıdan, Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağıla giderek inceleme yaptı.