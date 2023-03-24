İHA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Malatya'ydı...

Binlerce binanın yerle bir olduğu kentte, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Kendiliğinden çöktü

kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, bugün bir yıkım daha oldu.

Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.

Ekipler bölgede

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü