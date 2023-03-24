Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü Depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Malatya'ydı...

Binlerce binanın yerle bir olduğu kentte, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Kendiliğinden çöktü

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, bugün bir yıkım daha oldu.

Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.

Ekipler bölgede

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.