Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

İHA
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Malatya'ydı...
Binlerce binanın yerle bir olduğu kentte, binlerce kişi de hayatını kaybetti.
Kendiliğinden çöktü
Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, bugün bir yıkım daha oldu.
Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.
Ekipler bölgede
Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.