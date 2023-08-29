Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken sağlam binaya hasar verdi Ağır hasar alan bir bina kontrollü yıkım işlemleri sırasında çöken bina yan tarafında bulunan 4 katlı sağlam bir apartmanın üzerine devrilirken apartman sakinleri tahliye edildi. Öte yandan olay sonrasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan depremler, 11 kenti yerle bir etti.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle çalışmalar hızlandırıldı.

Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerden biri de Malatya oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 15.30 sıralarında depremlerde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkımı sırasında çöktü.

Sağlam binanın üzerine çöktü

Çöken bina yan tarafından bulunan 4 katlı sağlam bir binanın üzerine devrilirken, apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi.

Binaya tahliye kararı verildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda tahliye edilen apartman sakinleri, yıkım işlemlerini gerçekleştirilen firma yetkililerine tepki gösterdi.

2 kişi yaralandı

Firma yetkilileri ile apartman sakinleri arasında süren tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken, yıkımdan sorumlu A.G. ile O.K. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı.

Yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.