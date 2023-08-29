Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.
6 Şubat'ta yaşanan depremler, 11 kenti yerle bir etti.
Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle çalışmalar hızlandırıldı.
Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerden biri de Malatya oldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 15.30 sıralarında depremlerde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkımı sırasında çöktü.
Sağlam binanın üzerine çöktü
Çöken bina yan tarafından bulunan 4 katlı sağlam bir binanın üzerine devrilirken, apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi.
Binaya tahliye kararı verildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda tahliye edilen apartman sakinleri, yıkım işlemlerini gerçekleştirilen firma yetkililerine tepki gösterdi.
2 kişi yaralandı
Firma yetkilileri ile apartman sakinleri arasında süren tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken, yıkımdan sorumlu A.G. ile O.K. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı.
Yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.