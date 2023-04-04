Malatya’da ağır hasarlı binadan kapı sökerken düştü, ağır yaralandı Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Malatya’da ağır hasarlı bir binaya giren kişi, kapıyı sökerken üçüncü kattan düştü. Ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İHA

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı…

11 il, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle yıkıma uğradı.

O illerden biri olan Malatya’daki binlerce bina yıkıldı, bir o kadarı ağır hasar aldı.

Ağır hasarlı binaya girdi

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi istendi.

Ancak bu uyarıyı dikkate almayan F.K. adlı kişi, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bulunan ağır hasarlı 5 katlı binaya girdi.

Üçüncü kattan düştü, yaralandı

Kapıyı sökmeye başlayan F.K., dengesini kaybederek 3’üncü kattan düştü.

Ağır yaralanan F.K., olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

F.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.