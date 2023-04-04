Malatya’da ağır hasarlı binadan kapı sökerken düştü, ağır yaralandı
İHA

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı…

11 il, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle yıkıma uğradı.

O illerden biri olan Malatya’daki binlerce yıkıldı, bir o kadarı ağır hasar aldı.

Ağır hasarlı binaya girdi

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi istendi.

Ancak bu uyarıyı dikkate almayan F.K. adlı kişi, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bulunan ağır hasarlı 5 katlı binaya girdi.

Üçüncü kattan düştü, yaralandı

Kapıyı sökmeye başlayan F.K., dengesini kaybederek 3’üncü kattan düştü.

Ağır yaralanan F.K., olay yerine çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

F.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da ağır hasarlı binadan kapı sökerken düştü, ağır yaralandı
Malatya’da ağır hasarlı binadan kapı sökerken düştü, ağır yaralandı