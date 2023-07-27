Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkıldığı yerler tarlaya döndü Depremlerinin vurduğu kentin en işlek caddelerinden biri olan Aslantepe Caddesi'nde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bölgeler ise adeta tarlaya döndü

İHA Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, yurdun güneyindeki 11 kenti vurdu. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, kentleri adeta yerle bir etti. Yıkılan binlerce binayla şehirler enkaza döndü. Bir mahalle tarlaya döndü Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da, kentin en işlek caddelerinden biri olan Aslantepe Caddesi de yıkıma uğrarken, bölgede neredeyse hasar almayan yapı kalmadı. Günübirlik binlerce kişinin ziyaret ettiği, yüzlerce esnafının evine ekmek götürdüğü caddede ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bölgeler ise adeta tarlaya döndü. Onlarca kişi hayatını kaybetti Cadde esnafı Cumali Kocaman, depremle birlikte komşularını da kaybettiklerini belirterek üzgün olduklarını kaydetti. Kırçuval Mahalle Muhtarı Hıdır Kahve ise bölgedeki yıkım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.