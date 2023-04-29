Malatya'da akraba kavgası: 2 yaralı Malatya’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavganın ailevi bir nedenden dolayı çıktığı öğrenildi.

İHA

Malatya'da 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde, Hisarım Sokak içerisinde ikamet eden akraba iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü

Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda V.Ş.‘nin bıçak darbelerine maruz kalan kardeşler M.T. ile H.T. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir şüpheli gözaltında

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak ile bir tüfek bulurken, olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.