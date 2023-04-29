Malatya'da akraba kavgası: 2 yaralı

İHA
Malatya'da 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde, Hisarım Sokak içerisinde ikamet eden akraba iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışma bıçaklı kavgaya döndü
Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda V.Ş.‘nin bıçak darbelerine maruz kalan kardeşler M.T. ile H.T. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bir şüpheli gözaltında
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak ile bir tüfek bulurken, olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.