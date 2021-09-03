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    Malatya'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

    Borç yüzünden uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 31 yaşındaki şahıs hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 16:54
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    Malatya'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Y.İ.’nin bir çay ocağında silahlı saldırısına maruz kalan Mehmet Akif Özduman (31) yaralandı.

    Sol göğüs bölgesine isabet alan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Burada tedavi altına alınan şahıs sabaha doğru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    31 yaşındaki gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    ZANLI YAKALANDI

    Olayın şüphelisi İ.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
    Malatya da alacak verecek kavgası: 1 ölü #1

    Malatya da alacak verecek kavgası: 1 ölü #2

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