Malatya'da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ağır yaralı

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir çay ocağı önünde karşılaşan E.K. ile S.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.K.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.S. yaralanırken E.K. kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin aracı bulundu
Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olay yerine yakın bir noktada park halinde buldukları şüpheliye ait araçta inceleme yaptı.
Araç yapılan incelemeler sonrası oto parka çekilirken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.