Malatya'da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ağır yaralı Malatya'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada karnından vurulan 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir çay ocağı önünde karşılaşan E.K. ile S.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.K.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.S. yaralanırken E.K. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin aracı bulundu

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olay yerine yakın bir noktada park halinde buldukları şüpheliye ait araçta inceleme yaptı.

Araç yapılan incelemeler sonrası oto parka çekilirken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.