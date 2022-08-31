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    Malatya’da alkollü sürücü dehşet saçtı

    Malatya’da sürücüsü alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Feci kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
    • 31.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 08:52
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    Malatya’da alkollü sürücü dehşet saçtı

    Malatya'da saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde alkollü olduğu belirtilen U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı Honda marka otomobil Talatbey sokak içerisinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünde çıkarak kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı, ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

    Can pazarının yaşandığı kazada N.E (63),H.E. (37), M.E.A. (6), A.E.A. (12) ile A.C.E. (20) yaralandı.

    Kaçmaya çalıştı, vatandaşlar yakaladı

    Kaza sonrası kaçmaya çalışan araç sürücüsü vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

    3 vatandaşın hayati tehlikesi bulunuyor

    İHA'nın aktardığına göre kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan H.E., M.E.A. ile A.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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