Malatya'da amcasına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Battalgazi'de S.Y. adlı yeğen, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcası T.Y.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde, saat 16.30 sıralarında, ortam gerildi.

İddiaya göre; aralarında husumet bulunan amca-yeğen, Turgut Temelli Caddesi üzerinde karşılaşınca, S.Y. adlı yeğen, amcası T.Y.‘ye (46) tabanca ile ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan T.Y. yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı amcanın durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan T.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli aranıyor

İHA'nın haberine göre; ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.