Malatya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının oğlu annesinin tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu'na saldırdı.

​Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Nisan'da koronavirüs teşhisi konulan 74 yaşındaki Huri D. tedaviye alındı.

Son yapılan testleri negatif çıkan Huri D., bu sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Annesinin öldüğünü öğrenen Mirza D., Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu'na saldırdı.

Güvenlik görevlileri Mirza D.’ye müdahale edip engel oldu. Olayın ardından Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu, polise şikayette bulundu.

Avukat olan Mirza D. ise 27 Nisan günü annesine yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"ŞİDDETİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada yoğun bakımda görevli doktor ve hemşirelere saldırıda bulunulduğu, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf edildiği, tedavi malzemelerinin kırıldığı belirtildi.

Nöbetçi doktor tarafından hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldığı sırada arbede çıktığı, hasta yakınları yoğun bakım ünitesine izinsiz girip görevli doktor ve hemşireleri tehdit ederek zorla, ölen hastaya kalp masajı yaptırdığı belirtilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin olayı kınıyoruz. Çalışanlarımıza yönelik yapılan sözlü ve fiili saldırılar iş motivasyonumuzu bozmaktadır. Ancak bizler her türlü koşullarda vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden bu zor pandemi şartlarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gece gündüz demeden fedakârca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.” denildi.

Malatya'da annesi ölünce doktora saldırdı VİDEO

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