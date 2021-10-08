Salgına inanmadığı için aşı olmayı reddeden vatandaş, koronaya yakalanınca aşı çağrısında bulundu.

Son günlerde ülke genelinde vaka sayıları artış göstermeye başladı.

Sağlık çalışanları, koronavirüs ile mücadele kapsamında bulundukları bölgede aşılama çalışmalarını hızlandırdı.

Malatya'da ikinci doz aşı olanların sayısı yüzde 65'in üzerine çıkarken öte yandan hastanelerde enfekte edilen hastaların sayısı da artmaya başladı.

Koronavirüse ve aşıya inanmayan vatandaşlar, hastalığa yakalanmalarının ardından pişmanlık yaşamaya devam ediyor.

"ÇOK AĞIR GEÇİRDİM"

42 yaşındaki Mehmet Adıyaman da aşıyı reddedenler arasında yer alıyor.

Koronavirüse inanmadığını ifade eden Mehmet Adıyaman, “Daha önce koronaya yakalanmadım ve inanmıyordum. Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Olmaz herhalde diyordum yakalandım. Çok ağır geçirdim. Keşke aşımı olsaydım. Bu kadar ağır atlamazdım” şeklinde konuştu.

Malatya'da aşıya inanmayan adam koronaya yakalandı: Keşke aşı olsaydım ViDEO







"AŞI OLANLAR BURADAN RAHAT ÇIKTI"

Hastalığa yakalanmasının ardından aşının önemini çok iyi anladığını vurgulayan Adıyaman, “Aşımı olsaydım hastalığı daha rahat geçirirdim. Bir iki hasta geldi aşılarını olmuşlardı buradan rahat çıktılar. Aşı bu işte, çok önemli. Yani aşınızı olun. Sevdiklerinizle daha iyi zaman geçirmeniz için. Sağlık çalışanların daha rahat olması için aşımızı olalım hem onlar rahat etsin biz de rahat edelim. Lütfen aşınızı olun” ifadelerini kullandı.







