Haberler



3. Sayfa



Malatya'da bandrolsüz 4 bin 500 kilogram tütün ele geçirildi

Malatya'da bandrolsüz 4 bin 500 kilogram tütün ele geçirildi Kent merkezinde yapılan operasyonlarda sahte bandrollü 4 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.