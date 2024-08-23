Malatya'da bandrolsüz 4 bin 500 kilogram tütün ele geçirildi

AA
Kaçakçılara göz açtırılmıyor...
Son operasyon Malatya'da düzenlendi.
ARAMA YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheliler A.Ö. ve Ü.D'nin araçlarında arama yapıldı.
4 BİN 500 KİLOGRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, sahte bandrollü 4 bin 500 kilogram harmanlanmış sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheliler A.Ö. ile Ü.D. hakkında işlem yapıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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