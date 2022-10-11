Malatya’da bıçaklı ‘kız’ kavgası: 3 yaralı

Gece yarısı kız meselesi nedeniyle başlayan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklandı, 2 kişi de darp nedeniyle yaralandı.

Malatya’da, merkeze bağlı İnönü Caddesi üzerinde eski belediye binasının bulunduğu alanda, gece yarısı saatlerinde iki grup arasında kız meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

M.F.B. isimli bir şahıs sol bacağından aldığı bıçak darbesi ile 2 kişi ise darbedilme sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde 2 bıçak bulundu

İHA’nın haberine göre; olay yerinde bir süre ambulans bekleyen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.