Taksiye binen Ş.D., daha önce tartıştığı ileri sürülen H.B.S tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Ş.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde taksiye binen Ş.D. isimli bir vatandaşa, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen H.B.S. tarafından silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu Ş.D. yaralanırken, H.B.S. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Şahsın tedaviye alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın şüphelisi H.B.S. ise gece bekçileri tarafından kısa sürede olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 7 adet boş kovan bulurken, isabet alan araç içerisinde de detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da bindiği takside silahlı saldırıya uğradı VİDEO