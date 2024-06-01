Malatya'da bir genç tartışma yaşadığı annesi ve kardeşini bıçakladı

İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir genç, girdiği bunalım sonucu ikametlerinin önünde annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda anne ile oğul aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayın zanlısının suç aleti ile birlikte gözaltına alındığı olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Hastanede tedavileri süren ambulans şoförü Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış