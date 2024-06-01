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Malatya'da bir genç tartışma yaşadığı annesi ve kardeşini bıçakladı

Malatya'da bir genç tartışma yaşadığı annesi ve kardeşini bıçakladı Malatya'da bunalıma giren bir genç, tartıştığı annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı. Kardeşin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.