Malatya'da bir kişi kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'da bir kişi kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İnönü Caddesi üzerinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir vatandaş göğsüne aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaşamını yitirdi.

Malatya'nın İnönü Caddesi üzerinde kan donduran bir olay yaşandı.

31 yaşındaki Enes A. İle F.M. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle arbede yaşandı.

GÖĞÜS BÖLGESİNE İKİ BIÇAK DARBESİ ALDI

İkili arasında çıkan arbede de sol göğüs bölgesine iki bıçak darbesi alan Enes A. ağır yaralanırken, olayın şüphelisi F.M. kaçarak izini kayıp ettirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Enes A.’nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, ekipler olayın şüphelisi F.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.