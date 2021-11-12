Euro
11.3913
0.36%
Dolar
9.9463
0.43%
Altın
593.69
0.07%
Borsa
1.638
0.78%
Bitcoin
643.168
-0.29%
BTXN Coin
21.54
0.18%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Malatya'da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı

    Soba yakmaya çalıştığı sırada pürmüzün kontrolünü kaybeden kişi, evini yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası evde hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı

    Malatya'daki evinde soba yakmak isteyen S.A., pürmüzün kontrolünü kaybetti.

    Pürmüzün eşyalara denk gelmesiyle birlikte başlayan yangın, sıçrayarak yayılmaya devam etti.

    Bu sırada S.A. evi terkederek, koşularından yardım isteyeme gitti.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Kısa sürede alevler saran ev, olay bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Yangın sonucunda, evde ciddi şekilde maddi hasar meydana geldi.

    Malatya da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı #1

    Malatya da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı #2

    Malatya da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı #3

    Malatya da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı #4

    Malatya da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı #5

    Malatya da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir