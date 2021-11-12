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- Malatya'da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı
Malatya'da bir kişi soba yakmak isterken evini yaktı
Soba yakmaya çalıştığı sırada pürmüzün kontrolünü kaybeden kişi, evini yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası evde hasar meydana geldi.
- İHA
- 12.11.2021 - 15:32
- Güncelleme : 12.11.2021 - 16:01
Malatya'daki evinde soba yakmak isteyen S.A., pürmüzün kontrolünü kaybetti.
Pürmüzün eşyalara denk gelmesiyle birlikte başlayan yangın, sıçrayarak yayılmaya devam etti.
Bu sırada S.A. evi terkederek, koşularından yardım isteyeme gitti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede alevler saran ev, olay bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangın sonucunda, evde ciddi şekilde maddi hasar meydana geldi.