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Malatya'da bir kişi tartıştığı husumetli tarafından tabancayla vuruldu

Malatya'da bir kişi tartıştığı husumetli tarafından tabancayla vuruldu Malatya'da tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.