Malatya'da bir kişi tartıştığı husumetli tarafından tabancayla vuruldu

DHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Medet E. ile Eray E. (23), sokakta karşılaşınca tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Medet E., belindeki tabancayla Eray E.'ye ateş etti.
Kanlar içerisinde yığılan Eray E.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eray E. hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan aranıyor
Boyun ve çenesinden yaralanan Eray E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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