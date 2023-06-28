Malatya'da bir kişi tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaraladı Malatya'da kardeşler arasında çıkan tartışmada ağabeyi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı. Şüpheli ise suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde, iddiaya göre, uzaklaştırması bulunan F.A., ağabeyi D.A.'nın yaşadığı ikamete gelerek eve girmek istedi. Bunun üzerine iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ağabeyinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu bacaklarına isabet alan F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey gözaltına alındı Olayın şüphelisi D.A.'nın suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.