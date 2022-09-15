Malatya'da bir şahıs oğluyla oynayan çocuğu acımasızca darbetti.

Sitenin bahçesinde top oynadıkları sırada karnına darbe alan çocuk ağlamaya başladı. Durumu fark eden öfkeli baba sahaya girerek 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

Çocuğa şiddetin yeni adresi Malatya...

Malatya'da öğle saatlerinde yaşanan olayda, 10 yaşındaki Selim Batu A. ile 13 yaşındaki Ömer Faruk E., top oynamak için sitenin bahçesine indi.

Bu sırada Faruk E.'nin attığı top Batu'nun karnına çarptı.

Çocuğu acımasızca dövdü

Bunun üzerine ağlamaya başlayan çocuğun yanına babası Mehmet A. geldi.

Duruma öfkelenen şahıs, sahaya girerek Ömer Faruk E.'yi acımasızca dövdü.

DHA'nın aktarımına göre; sitede oturanlar araya girerek şahsı uzaklaştırırken, Ömer Faruk E.’in ailesi ise polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

"Sosyal hizmetler, takip edeceklerini ilettiler"

Ömer Faruk E.'nin babası Salih E., oğlunun yediği dayak sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve okula dahi gitmek istemediğini belirterek, "Site sakinlerinden Mehmet A.'nın çocuğuyla top oynarken, top Mehmet A.'nın çocuğuna değiyor. Evi zaten sahaya bakıyor. Ağza alınmayacak kelimelerle küfür ediyor, koşarak geliyor ve uçak tekme ile tekmeliyor, altına alıyor. Burada sitede görevli arkadaşımız koşarak elinden alıyor. İlk aşamada beni arıyor ve 'Salih Bey böyle bir olay oldu, kızdım' falan dedi. Ben de inandım, sabah kameraya baktığımda farklı gördüm. Hastaneye götürdüm, hastaneden rapor aldık, kafada şişlikler vardı. Oradan çocuk şubeye gittik, ifadesini aldılar bizim çocuğun. Ondan sonra karakola giderek şikayetçi olduk.

3-4 gündür çocuğun burnu kanıyor, çocuk panik oldu aşağıya da inmek istemiyor. Okula da 2 gündür ben zor gönderiyorum. Site sakinlerinin çocukları da zaten bu kişiden korkuyor. Kişinin biraz dengesiz hareketleri falan var. Bugün de sosyal hizmetlere bilgi verdim, yaşı küçük olduğu için. Bilirkişi raporunun görüntüleri de var. Sosyal hizmetler, takip edeceklerini ilettiler. Bu arkadaşa bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Bağırtı sesi olunca ben de peşinden koştum"

Site görevlisi Levent Ünlüer ise olayı görünce koşarak gidip Ömer Faruk'u kurtardığını ifade ederek, "Mehmet A.'nın koşarak geldiğini gördüm. Bir de bağırtı sesi olunca ben de peşinden koştum. Mehmet A.'nın saha içerisine girerek Ömer Faruk'a vurduğunu gördüm. Çocuğu havaya kaldırırken, ben Mehmet A.'yı tuttum ve 'ayıptır ağabey yapma' diyerek ayırdım. Kendilerini buradan çıkarttım" diye konuştu.

















