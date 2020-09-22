Malatya'da bir sürücü aracıyla kanala uçtu

Malatya'da bir sürücü aracıyla kanala uçtu

Battalgazi ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Malatya'nı Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki Y.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp Derme sulama kanalına uçtu.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan araç sürücüsü Y.T. kazayı yara almadan atlatırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kanala uçan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir sürücü aracıyla kanala uçtu VİDEO









