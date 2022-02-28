Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
536.661
-0.91%
BTXN Coin
37.09
-5.18%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Malatya'da bunalıma giren adama polis müdahalesi

    Yeşilyurt ilçesinde 6 ay önce cezaevinden çıkan 31 yaşındaki adam, depresyona girince ailesini evi yakmakla tehdit etti. Kriz geçiren adamı polis ekipleri durdurdu.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da bunalıma giren adama polis müdahalesi

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın ilk katında ailesiyle birlikte yaşayan A.H.A. (31) girdiği bunalım sonucu kriz geçirdi.

    Kendisini odasına kilitlen 31 yaşındaki adam, evi yakacağını söyledi. Bunun üerine aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İKNA ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

    Olay yerine intikal eden ekipler gençle iletişime geçerek dışarı çıkması için yoğun çaba gösterdi.

    Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuçsuz kalınca ikametteki aile üyeleri tahliye edildikten sonra ekipler kapıyı kırarak odaya girdi.

    Polis ekiplerine direnen genç etkisiz hale getirildi ve bölgede bekleyen ambulansa alındı.

    6 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

    Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen A.H.A. daha sonra sağlık kontrolü için önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonra ise polis merkezine götürüldü.

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #1

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #2

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #3

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #4

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #5

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #6

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #7

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #8

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #9

    Malatya da bunalıma giren adama polis müdahalesi #10


    İlginizi Çekebilir

    Necmettin Erbakan'ın kızı, 28 Şubat'ın akşamını ilk kez anlattı
    Gündem

    Necmettin Erbakan'ın kızı, 28 Şubat'ın akşamını ilk kez anlattı

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Türkiye'ye yönelik siber saldırılar azaldı
    Teknoloji

    Türkiye'ye yönelik siber saldırılar azaldı

    Görüş Bildir