Malatya'da bunalıma giren adama polis müdahalesi

Yeşilyurt ilçesinde 6 ay önce cezaevinden çıkan 31 yaşındaki adam, depresyona girince ailesini evi yakmakla tehdit etti. Kriz geçiren adamı polis ekipleri durdurdu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın ilk katında ailesiyle birlikte yaşayan A.H.A. (31) girdiği bunalım sonucu kriz geçirdi.

Kendisini odasına kilitlen 31 yaşındaki adam, evi yakacağını söyledi. Bunun üerine aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Olay yerine intikal eden ekipler gençle iletişime geçerek dışarı çıkması için yoğun çaba gösterdi.

Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuçsuz kalınca ikametteki aile üyeleri tahliye edildikten sonra ekipler kapıyı kırarak odaya girdi.

Polis ekiplerine direnen genç etkisiz hale getirildi ve bölgede bekleyen ambulansa alındı.

6 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen A.H.A. daha sonra sağlık kontrolü için önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonra ise polis merkezine götürüldü.







































