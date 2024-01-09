Malatya'da çakmak gazı çektiği öne sürülen 18 yaşındaki genç öldü Malatya'da arkadaşlarıyla birlikte boş bir arazide çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde M.K. ve E.D.N. adlı arkadaşları ile birlikte Beylerderesi Parkı mevkisine giden T.E.T. (18), burada çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.E.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede inceleme yapan ekipler bir adet boş çakmak gazı tüpü buldu.

Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşından küçük M.K. ve E.D.N. ise ifadeleri için polis nezaretinde savcılığa götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)