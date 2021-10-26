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    Malatya'da cezaevinden izinli çıkan şahıs sokak ortasında vuruldu

    Aralarında uzun süredir husumet bulunan ikili, yolda karşılaşınca kavgaya tutuştu. Taraflardan biri, yanında taşıdığı tabancayla tartıştığı kişiye ateş etti.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 09:57
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    Malatya'da cezaevinden izinli çıkan şahıs sokak ortasında vuruldu

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde uzun yıllardır cezaevinde olan A.Ç., izin alarak birkaç günlüğüne dışarı çıktı.

    Yolda yürüdüğü esnada husumetlisi H.T.Ü. ile karşılaşan şahıs, tartışmaya başladı.

    AYAĞINDAN VURDU

    Tartışmanın alevlenmesi ile küfürlü kavgaya dönen olayda, A.Ç. belinden çıkardığı silahla ayağından vurarak kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye götürdü.

    Malatya da cezaevinden izinli çıkan şahıs sokak ortasında vuruldu #1

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    İnceleme yapan polis ise çöp konteyneri içerisinde bir adet boş kovan bulurken, şüpheli H.T.Ü. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayda kullanılan suç aletini bölgede bulunan bir sokağa attığını belirten şahıs, polis merkezine götürüldü.

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

    Tabancanın bulunması için ve kavgayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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