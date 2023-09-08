Malatya'da deprem sonrası kaybolan şahıstan haber alınamıyor Malatya'da yaşanan deprem sonrası sokakta olan Uğur Gezer'den haber alınamıyor. Aylardır oğlundan haber alamayan gözü yaşlı anne Havva Özgür, çocuğunun bulunması için yardım bekliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan yerlerden olan Malatya'da, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Binlercesinin ise yaralandığı şehirde, 34 yaşındaki Uğur Gezer isimli gençten depremden bu yana haber alınamadı.

Depremden sonra okakta olan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Uğur Gezer’in annesi Hava Özgür, oğlunun bulunması için yardım istedi.

7 aydır tek bir iz bile yok

Çöşnük Mahallesi'nde çadırda yaşayan gözü yaşlı kadın, 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremden sonra dışarıda olan çocuğuna bir daha ulaşamadığını söyleyerek, kayıp başvurusu yaptıkları oğlundan 7 aydır hiçbir haber alamadığını söyledi.

"Kimsemiz yok, gören duyan varsa bilgi versin"

Kızıyla birlikte çadırda yaşadıklarını ve zorlandıklarını söyleyen anne Hava Özgür, yetkililerden yardım isteyerek, “Çocuğum deprem sırasında Halep caddesindeymiş. O gün bugündür haber alamıyoruz. Gerekli yerlere başvuruda bulunduk, ancak halen bir haber yok. Gören duyan varsa bizlere bilgi vermesini istiyoruz.

Devlet büyüklerimden yardım bekliyoruz. Anne kız çok zorlanıyoruz başka kimsemiz yok. Oğlumun dirisi ya da ölüsü bir şekilde bana bir cevap versinler” diye konuştu.

Kayıp Uğur Gezer’in fotoğrafının basılı olduğu ilanla şehirde her yere asılırken, Hava Özgür çocuğunu depremden sonra görenlerin olduğunu ancak buna rağmen 7 aydır bir dönüş olmadığını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)