Malatya'da depremden hasar gören binada mahsur kalan çocuğun kurtarılma anları Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaya çocukların topu kaçtı. Binaya çıkan çocuk, ikinci katta mahsur kalınca iş makinesiyle kurtarıldı.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremler 7 ay önce yaşandı.

Toplam 11 kentte etkili olan depremler, büyük yıkımlara neden oldu.

İlk andan bu yana bölgede ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor. Bu süreçte kentler yeniden ayaklandırılırken, hasarlı binaların da yıkımı sürüyor.

Çocukların topu hasarlı binaya kaçtı

Depremin vurduğu kentlerden biri de Malatya.

Yeşilyurt ilçesinde futbol oynayan çocukların topu, ağır hasarlı 4 katlı binanın ikinci katına gitti.

Mahsur kaldı

Arkadaşlarının yardımıyla balkon demirlerinden tırmanarak ikinci kata ulaşan çocuk burada mahsur kaldı.

Sokakta çalışma yapan iş makinesi operatörü, çocukların sesini duyunca yardıma gitti.

Kepçeyle kurtardılar

Çocuk, bulunduğu yerden kepçeyle kurtarıldı.

Kurtarılan çocuğun neşeyle olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)