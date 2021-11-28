Malatya'da depremden zarar gören bina yıkıldı

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremden Malatya'da etkilendi. Malatya'da ağır hasar görüp tehlike oluşturan bina Valilik kararıyla yıkıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'daki binayı etkiledi.

Malatya Valiliği'nin kararının ardından, ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Bu sırada bölgede güvenik önlemleri alınırken, yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA YENİ BİNAMIZI YAPACAĞIZ"

Yıkılan binada sakinlerinden Hacı Karanfil, “Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Malatya da büyük oranda etkilendi. Bugün de ağır hasar gören binamız kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Kahveciler Esnaf Odamız burada idi. Depremde ağır hasar görmesi nedeniyle binayı boşalttık. Görevli arkadaşlarımız da çevre güvenliği alıp yolu da trafiğe kapatarak binayı yıkıyorlar. Nasip olursa binamız tekrar yapılacak. Kazasız ve belasız yıkım işlemi biter inşallah. Kendi imkanlarımızla yeni binamızı yapacağız” ifadelerini kullandı.