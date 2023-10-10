Malatya'da depremzedeler yeni yılda konutlarına kavuşuyor Depremden etkilenen Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen konutların dış cephe işlemleri tamamlandı. İç tefrişatlarına başlanan afet konutlarından 5 bininin, yıl sonunda bitirilip 2024 yılı ocak ayında depremzedelere teslim edilesi hedefleniyor.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalar bir an olsun bırakılmadı.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde, enkaza dönene 11 kentte eş zamanlı çalışmalara geçildi.

Bir yandan enkaz kaldırma, hasarlı bina yıkımı yapılırken bunların gölgesinde de afet konutları inşa edilmeye başlandı.

Afet bölgelerinde deprem konutları yükselmeye devam ediyor.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk günden itibaren büyük bir mücadele ortaya koydu.

13 bin 975 konutun ihalesi yapıldı

Depremlerden etkilenen Malatya'da da TOKİ tarafından yapılan afet konutları yükseliyor.

Mart ayında temellerin atıldığı bölgede sağlam zemine radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek 13 bin 975 konutun ihalesi yapıldı.

5 bin konut teslim edilecek

Bu konutların ilk etabı olan 5 bin konutun, yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni yılın ilk günlerinde hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi amaçlanıyor.

İkizce, Orduzu ve Gelinciktepe mahalleleri bölgeleri ile Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerinde hızla yükselen konutların dış cephe çalışmaları tamamlandı.

Kent genelinde 70 bin konut yapılacak

Doğal gaz bağlantıları, asfaltlama ve çevre düzenleme işlemleri de devam eden konutların, iç tefrişatlarının da yıl sonuna kadar tamamlanıp, oturulabilir duruma geleceği bildirildi.

Kent genelinde depremden etkilenenler için TOKİ tarafından 70 bin konutun yanı 25 bin de köy evi yapılacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)